"Это не наступление врага с Севера": в ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве прокомментировал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Их причины он не назвал, но сказал, что это не ПВО и не "какие-нибудь военные действия".

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют в качестве повода разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет", — написал он в телеграмм.

По его словам, взрывы не связаны с угрозой из воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями. Если бы была угроза – в регионе раздавался бы сигнал тревоги.

Он также подчеркнул, что о причинах взрывов будет объявлено отдельно.

Напомним, утром 14 января в Киеве и области были слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в это время в столице не объявлялась.

О взрывах пользователи соцсетей начали сообщать после шести часов. Официальной информации по этому поводу поначалу не было. Затем руководитель Офиса президента Андрей Ермак дал краткий комментарий в Telegram.

"Спокойно", – написал он.

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