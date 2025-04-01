Это не новая тактика врага: эксперт о массированных точечных ударах

Массированные обстрелы БпЛА / © Getty Images

Реклама

Российские захватчики пытаются перегрузить украинскую противовоздушную оборону, нанося массированные точечные удары, но эта тактика не нова.

Об этом в эфире РБК-Украина заявил военный эксперт Павел Нарожный.

Он заявил, что ранее россияне уже применяли подобную тактику массированных точечных ударов.

Реклама

«У них уже была такая история, что они на один какой-то областной центр или на какой-то другой город направляли и крылатые ракеты, и «Шахеды». И таким образом они перегружали системы ПВО по существу. Ну, то есть у ПВО есть либо ракеты, патроны, либо снаряды для „Гепардов“ и так далее и их не может быть бесконечное количество», — рассказал Нарожный.

Он заявил, что таким образом российские захватчики пытаются пробить украинскую противовоздушную оборону.

«Идет большое количество дронов, их начинают сбивать, системы перегружены и какое-то количество проходит. То есть ничего нового здесь, к сожалению, нет. Да, это какое-то изменение тактики, но сколько эта тактика проживет и как мы будем отражать – это открытый вопрос», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские захватчики совершили массированный обстрел ударными беспилотниками Житомира и области.

Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 31 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги .