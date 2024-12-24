"Это не об усилении" – эксперт рассказал, для чего России войска КНДР

Потери КНДР убитыми и ранеными в Курщине превышают 3 тысячи человек.

Цель Путина – не только Украина, а восстановление СССР. Потому угроза нависла над всеми постсоветскими государствами.

Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в эфире Ранок.LIVE.

"Пополнение армии РФ корейскими военными — это не об усилении России, а о подготовке армии еще одной диктаторской страны", — отметил Тимочко.

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Он добавил, что северокорейские военные будут поступать в Россию и продолжат гибнуть, но они научатся воевать в высокотехнологичной войне.

Тимочко также отметил, что Путин надеется победить.

"Даже если он сейчас не достигнет своих результатов, что пойдут какие-то переговорные процессы. И план "Б", который Путин рассматривает это нападение на какую-то меньшую европейскую страну", — подытожил эксперт.

Напомним, украинская разведка предупреждает, что главной угрозой военного сотрудничества России с Северной Кореей является не пехота, а артиллерийские установки.

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