"Это не означает перелом хода событий": Остин объяснил, почему США не позволяют Украине бить вглубь России

Глава американского министерства обороны отметил, что у Украины есть ракеты Storm Shadow, ATACMS и напомнил: россияне передислоцировали свою авиацию, чтобы она не была в радиусе поражения ATACMS.

Соединенные Штаты Америки не дают разрешение Украине на удары по военным целям вглубь России, поскольку это не означает "перелом хода событий".

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна", передает "Эспрессо".

"Что останавливает США: если мы дадим такое разрешение, это не означает, что что-то кардинально изменится, переломит ход событий. У Украины очень много мощностей, чтобы наносить самостоятельно удары по военным целям (в РФ – ред.)", – сказал Остин.

Глава американского министерства обороны отметил, что у Украины есть ракеты Storm Shadow, ATACMS и напомнил: россияне передислоцировали свою авиацию, чтобы она не была в радиусе поражения ATACMS.

"В ближайшем будущем мы должны сосредотачиваться на том, чтобы помогать использовать Украине то, что она имеет, чтобы она эффективно пользовалась этим", – добавил Остин.

Напомним, также на "Рамштайне" Остин анонсировал, что президент США Джо Байден объявит новый пакет военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов.

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