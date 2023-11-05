"Это не патовая ситуация": Зеленский отверг тезис, что война зашла в тупик

В издании NBC News отметили, что эти слова Зеленского резко контрастируют с высказываниями Валерия Залужного.

Президент Владимир Зеленский не согласен с заявлениями о том, что война с Россией зашла в тупик.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

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"Они думали, что дадут нам мат, но этого не произошло", — сказал президент, отвергая недавние предположения американских военных, других союзников и даже главнокомандующего собственными вооруженными силами Украины о том, что война зашла в тупик.

"Я не считаю, что это патовая ситуация", – сказал Зеленский.

Он повторил призыв в США поставлять больше оружия; однако, готовность Вашингтона сделать это, похоже, ослабевает на фоне роста оппозиции в Конгрессе и отвлечения внимания от войны между Израилем и ХАМАС.

В издании отметили, что эти слова Зеленского резко контрастируют с высказываниями Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который на прошлой неделе сказал The Economist, что "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", несмотря на контрнаступление, начатое в июне.

"Медленный прогресс привел к росту критики со стороны некоторых ближайших партнеров Киева по поводу того, как он ведет войну, и подогревает сомнения в способности Украины победить", — отмечают в статье.

Журналисты предполагают, что комментарии Залужного, возможно, повлияли на решение Зеленского на прошлой неделе уволить командующего Сил специальных операций Украины.

Зеленский отметил, что Украина рассматривает изменения своей стратегии.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и неожиданно ударить по Российской Федерации", – заверил он.

По мнению Зеленского, важно, чтобы западные союзники продолжали оказывать поддержку Украине, поскольку Киев защищает "общие ценности", такие как демократия.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist заявил, что война в Украине переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев. По его мнению, ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.

В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал статью Залужного и заявил, что "это не патовая ситуация".

По мнению NYT, упреки Зеленского в Залужном сигнализируют о "расколе в украинском руководстве".

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