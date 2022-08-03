"Это не полк, а структурное подразделение Нацгвардии": ГУР о решении РФ признать "Азов" террористической организацией

Верховный суд России удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о признании украинского полка "Азов" "террористической организацией" и запрете ее деятельности в РФ.

Принимая решение о признании "Азова" якобы террористической организацией, Верховный суд России не понял, что речь идет о структурном подразделении Национальной гвардии.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Из-за собственных нарративов и пропаганды в своих и иностранных СМИ, Россия стремится сделать "Азов" так называемым "неонацистским полком". Для этого постоянно придумывает и распространяет различные ужасные истории о его деятельности, создает кровавый образ его воинов для устрашения людей в России и мире, а его уничтожение является одной из целей начавшейся войны. После ужасной казни украинских военнопленных в н.п. Оленовка, Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений", - говорится в сообщении.

Там отметили, что отдельный отряд специального назначения "Азов" входит в состав 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это не отдельный "полк" – а структурное подразделение в составе Национальной гвардии Украины – военного формирования в подчинении Министерства внутренних дел, созданное и на законных основаниях функционирующее в государстве и сегодня продолжает выполнять боевые задачи по защите Украины.

Напомним, 2 августа Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ.

Читайте также: