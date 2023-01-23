Это не повлияет на ход боевых действий: ветеран российско-украинской войны о количестве обещанных союзниками танков

Сколько танков Leopard 2 может предоставить Германия и другие страны? Но как это повлияет на ход войны?

Но количество танков Leopard 2 для Украины, которое обещают предоставить союзники, существенно не повлияет на ход войны и делает невозможным контрнаступление ВСУ.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua об этом сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Если в Европе есть полторы тысячи танков Leopard, Украине нужно 10-20% от этого количества. Думаю, что такое количество даже на складах присутствует в тех странах, которые их используют. По меньшей мере, нам нужно 300 танков. Нам не нужно 10. По большому счётом, такое количество ни на что не повлияет", — отметил эксперт.

Такое малое количество военной техники он сравнил с неудачным лечением больного.

"Это сравнимо с лечением человека: если врач прописал 10 таблеток, то дать одну таблетку и ожидать, что это поможет, бесполезно", — отметил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, наступательные действия с помощью 10 танков невозможны.

"Если у вас есть не 100% того, что нужно, а 7-8%?.. С этим количеством мы ничего существенного сделать не сможем", – добавил он.

Немецкие танки Leopard для Украины: что известно

Заседание "Рамштайн", в ходе которого решался вопрос передачи Украины танков Leopard производства Германии, не дало результатов по этому вопросу. В ФРГ заявили, что "впечатление, будто существует коалиция, где мешает только Германия, обманчиво".

Также в Британии заявили, что одна из стран, имеющая немецкие танки Leopard 2, официально запросила у Германии разрешение на передачу этой техники ВСУ

В то же время в США разочарованы действиями Германии по пролонгации поставок Украине танков Leopard-2 для противостояния РФ.

В Польше критиковали правительство Германии за промедление с передачей Украине танков Leopard 2.

22 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что ФРГ решает вопрос о передаче Украине танков, однако назвал условие.

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