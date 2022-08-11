Это не повлияло бы на продвижение РФ: Резников о разминировании мостов на админгранице с оккупированным Крымом

Министр обороны Алексей Резников заявил, что подрыв мостов на админгранице с оккупированным Крымом не оказал бы существенного влияния на скорость продвижения российских войск по территории Херсонской области и ее оккупации.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Все, кто кричит "все пропало, мост не взорвали", послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И потому подрыв моста не повлиял бы никак на возможность россиян продвинуться в этом направлении. Это ответственно сказал один из военных генералов, который сейчас находится в политической оппозиции, я от него это впервые услышал. Во-вторых, если вы помните, в первые дни войны в Киеве на Оболони был русский БТР. Как и на подступах к Броварам стояли бурятские танки. От Броваров до Киева рукой подать. Мост Метро надо было взрывать? Надо. Но что бы сегодня общество говорило — зачем взорвали мосты, нет мостов через Днепр?! Логика такая", — отметил Резников.

В то же время он подчеркнул, что решение о заминировании или разминировании – это вопрос исключительно военных.

"Я абсолютно ответственно вам скажу, что принятие решения о заминировании, разминировании, нажатии кнопки, чтобы что-то взорвать, вообще не относится к компетенции гражданских властей. Ни к правительству, ни к президенту, ни к министру обороны, ни к премьер-министру, ни к народным депутатам, ни к вам — ни к кому. Это сугубо военный вопрос. Поэтому кто-то придумал этот нарратив, и придумал, что кто-то там сказал взорвать-не взорвать, разминировать — это сугубо военная история, саперная", — отметил глава Минобороны.

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Резников добавил, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они будут привлечены к ответственности. Глава Минобороны отметил, что военные сами заинтересованы в проведении такого расследования. И факты все сегодня собираются, фиксируются, в том числе Службой безопасности, контрразведкой.

"Имела ли место диверсия, имело ли место шпионаж, имела ли место провокация, или бессмысленная небрежность кого-то – но это точно вопрос не к гражданской части власти, это вопрос к управлению сектора безопасности и обороны. То есть людей в погонах, отвечавших за это направление", – сказал он.

Стоит отметить, что Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 169-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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