"Это не просто декларация, мы – союзники": Зеленский о подписанном с Британией соглашении

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, подписали двустороннее соглашение о безопасности. Настоящий договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и присоединившимися к ним государствами. Обязательства безопасности Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Как отметил Владимир Зеленский в колонке The Times : "С британской помощью мы можем гарантировать, что свобода победит агрессию".

"Это не просто декларация, это реальность: мы союзники, которые работают вместе, чтобы оградить европейскую безопасность и защитить наши ценности", — написал президент Украины.

Он также добавил, что соглашение с Великобританией выходит за пределы узкого альянса в сфере безопасности – оно знаменует новый уровень партнерских отношений между государствами на сто лет вперед.

"Великобритания всегда защищала свободу. Ради мира и нашего общего будущего она должна продолжать это делать. Когда мы вместе победим, любой агрессор, большой или малый, будет знать, что его ждет, если он нарушит международное право. Мы показали, что Россию можно преодолеть — и если мы сможем преодолеть такую опасность для международного порядка, то мы сможем убедить даже самых серьезных потенциальных агрессоров, что война будет потерей и для них… Вот почему мы должны победить. Вот почему мы должны быть вместе. Вот почему наш альянс имеет значение", – подчеркнул Владимир Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: История Европы изменилась! Украина и Великобритания заключили соглашение о безопасности!

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что новый документ между Лондоном и Киевом охватывает сферы от информационной и кибербезопасности до милитарного сотрудничества. Он позволит Украине использовать "лучший британский военный опыт и оборонное производство" для победы на поле боя.

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