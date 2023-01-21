"Это не просто обезьяна с гранатой": Подоляк о ядерном шантаже Медведева

Ядерный шантаж бывшего президента России Дмитрия Медведева – это лишь пустые угрозы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Подоляк заявил, что сомневается в том, видел ли когда-то Медведев "ядерную кнопку", поскольку он безрассудно разбрасывается угрозами.

"В руки ему точно ее не давали, потому что то это не просто обезьяна с гранатой, это инфузория в туфельках. Боялись, вероятно, поручить ему такую миссию. Но опять - кто о чем, а Медведев, когда добирается к клавиатуре, начинает говорить о ядерных угрозах", – отметил Подоляк.

По его мнению, после поражения России в войне Медведев одним из первых будет пытаться оправдать себя и давать показания о том, что по принуждению угрожал ядерным оружием.

"Он, как юрист, очень быстро найдет формулу, что он здесь ни при чем. Он скажет, что находился долгое время под влиянием стимуляторов. Сдаст свою кровь на анализ и выяснится, что он десятилетиями находится под влиянием тех странных, иллюзорных стимуляторов. Но между тем его руки ничего не писали", — добавил советник главы ОП.

Подоляк также напомнил, что ядерные угрозы России, в общем, выглядят странно, ведь именно она напала на Украину.

Напомним, Медведев заявил, что проигрыш России в полномасштабной войне с Украиной спровоцирует начало ядерной войны. В частности, угрозы Медведева прозвучали накануне состоявшейся 20 января встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн".

"Ядерные государства не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба. Это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", — сказал он.

Капитуляций не будет, Россия должна проиграть - Михаил Подоляк

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