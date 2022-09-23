"Это не просто совпадение": у Зеленского прокомментировали объявление мобилизации и обмен пленными

Кремль объявил о частичной мобилизации в стране, а также масштабном обмене пленными в один день – 21 сентября.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не считает эти два события простым совпадением. Он называет это "попыткой отсрочить себе конец империи".

Такое мнение Подоляк высказал в интервью Deutsche Welle.

"Это конкретная попытка замаскировать мобилизацией несколько провальных кейсов, которые у Путина сейчас есть. Это и обмен, который достаточно труден для пропагандистов, это и украинское контрнаступление, и это попытка скрыть масштабные потери, которые есть. Многие факторы заставили его заявить о мобилизации. Поэтому это не просто совпадение, что в день обмена Путин заявил о мобилизации. Это попытка отсрочить себе конец империи", — сказал советник ОП.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Вечеру того же дня стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука , а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Читайте также: