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"Это не Рома": родители пленного оккупанта отказались узнавать его на видео

"Это не Рома": родители пленного оккупанта отказались узнавать его на видео

Никакие доказательства родного сына не убедили родителей

В Сети пошутили, что родители отказались признавать сына, ведь, наверное, получили за его смерть деньги или белую "ладу".

Родители оккупанта, услышав, что их сын находится в украинском плену, отказались от него и уверяли, что по видеозвонку говорит другой человек.

Видео опубликовал украинский журналист и блогер Дмитрий Карпенко, берущий интервью у пленных россиян.

Карпенко обычно дает пленным возможность позвонить домой. Но на этот раз родители отказались общаться с сыном. Несмотря на все его заверения, они не поверили, что по ту сторону экрана – их сын. Что интересно, больше не хотела общаться мать, чем отец.

  • — Это не Рома.
  • — Да это я, мам, это я.
  • — Это не Рома, убирай.
  • — Да я это. Татухи покажу.
  • — Это не Рома!
  • — Татухи мои, смотри.
  • — Не Рома. Убирай. Он лысый. Убирай.
  • — Смотри, на мизинце крест.
  • — Сейчас же убери! Это не Рома.
  • — Да это я!
  • — Это не Рома. Он полный. Он пухлый. Закрой!
  • — Да это у меня костюм такой.

Отец потребовал еще раз показать татуировки, но даже это не убедило россиян.

"Это не Рома. Не Рома. Ну что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь?", — орала мать пленного россиянина, отказываясь верить, что пред ней сидит ее сын. 

В Сети пошутили, что родители отказались признавать сына, ведь, наверное, получили за его смерть деньги или белую "ладу". А теперь придется отдавать все обратно.

Ранее украинский журналист Владимир Золкин рассказал о проблеме, которую создала Украина комфортными условиями для пленных оккупантов.

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