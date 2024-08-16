"Это не Рома": родители пленного оккупанта отказались узнавать его на видео

В Сети пошутили, что родители отказались признавать сына, ведь, наверное, получили за его смерть деньги или белую "ладу".

Родители оккупанта, услышав, что их сын находится в украинском плену, отказались от него и уверяли, что по видеозвонку говорит другой человек.

Видео опубликовал украинский журналист и блогер Дмитрий Карпенко, берущий интервью у пленных россиян.

Карпенко обычно дает пленным возможность позвонить домой. Но на этот раз родители отказались общаться с сыном. Несмотря на все его заверения, они не поверили, что по ту сторону экрана – их сын. Что интересно, больше не хотела общаться мать, чем отец.

— Это не Рома.

— Да это я, мам, это я.

— Это не Рома, убирай.

— Да я это. Татухи покажу.

— Это не Рома!

— Татухи мои, смотри.

— Не Рома. Убирай. Он лысый. Убирай.

— Смотри, на мизинце крест.

— Сейчас же убери! Это не Рома.

— Да это я!

— Это не Рома. Он полный. Он пухлый. Закрой!

— Да это у меня костюм такой.

Отец потребовал еще раз показать татуировки, но даже это не убедило россиян.

"Это не Рома. Не Рома. Ну что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь?", — орала мать пленного россиянина, отказываясь верить, что пред ней сидит ее сын.

В Сети пошутили, что родители отказались признавать сына, ведь, наверное, получили за его смерть деньги или белую "ладу". А теперь придется отдавать все обратно.

Ранее украинский журналист Владимир Золкин рассказал о проблеме, которую создала Украина комфортными условиями для пленных оккупантов.

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