"Это не шоу": Залужный сказал, что его "бесят" заявления о "медленном" контрнаступлении ВСУ

Генерал отметил – для более быстрого продвижения украинским военным необходимо больше оружия, в частности – истребители F-16.

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "бесят" заявления о том, что контрнаступление происходит медленнее ожидаемого, ведь украинские военные платят кровью за каждый метр продвижения на фронте.

Об этом Залужный рассказал в интервью The Washington Post.

Генерал заметил, что украинские войска должны выпускать на фронте по крайней мере столько же артиллерийских снарядов, сколько российские оккупанты, однако из-за ограниченных ресурсов ВСУ враг иногда преобладает в десять раз.

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Поэтому это меня "бесит", сказал Залужный, комментируя оценки о том, что долгожданное контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось.

Главнокомандующий ВСУ проинформировал, что Силы обороны Украины ежедневно достигают определенных позиций – даже если это всего 500 м.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит, и на которое делает ставки или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", — подчеркнул Залужный.

Он отметил – для более быстрого продвижения контрнаступления украинскому войску нужно больше оружия, в частности, речь идет об истребителях F-16 для того, чтобы достичь преимущества в воздухе.

"Без полного обеспечения эти планы вообще невыполнимы. Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", – сказал генерал.

Как продвигается контрнаступление ВСУ

27 июня в Белом доме сообщили – причины "медленного" контрнаступления Украины заключаются в том, что ВСУ сталкиваются с российской обороной и тем, что враг инвестировал в нее.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не делать поспешных выводов о "медленном контрнаступлении", ведь речь идет не только об освобождении захваченных врагом населенных пунктов.

Резников также сообщил, что в контрнаступлении еще не были задействованы основные военные резервы, в частности, обученные на Западе и оснащенные современными танками и бронемашинами НАТО бригады.

Издание Washington Post со ссылкой на военного из США объяснило, что украинское контрнаступление замедляют обустроенные оккупантами плотные минные поля.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны ведут наступление широким фронтом.

А заместительница министра обороны Украины Анна Маляр 30 июня сообщила, что ВСУ перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. В частности, на востоке бойцы уверенно двигаются по флангам вокруг Бахмута.

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