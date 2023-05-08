"Это не слабое государство": российский олигарх "ноет", что ВСУ и простые украинцы – организованые

Российский олигарх Андрей Ковалев пожаловался, что украинская армия оказалась высокоорганизованной, наш народ мотивирован, потому как теперь победить России в войне, он не знает.

Видеофрагмент размышлений олигарха был опубликован в Сети.

"Давайте вспомним, как начиналась "специальная военная операция". Сначала мы все были уверены, что 2-3 недели – и Киев наш. Началось хорошо, а потом пошло как-то не так, как предполагалось. Помните наше отступление, разгромленные колонны, которые шли без сопровождения и без разведки. Как оказалось, мы имеем дело не со слабым государством, которым Украина была в 2014 году, когда мы Крым взяли без единого выстрела", – говорит Ковалев.

По словам российского бизнесмена, сейчас оружие украинского производства, даже не говоря о западном, очень хорошее.

"Оказалось, что мы столкнулись с высокоорганизованным государством, великолепными современными Вооруженными силами, и сплоченным народом, который люто нас ненавидит", – отмечает олигарх.

Далее он уже перестает сыпать комплименты в адрес Украины и ВСУ и возвращается к заезженным кремлевским методичкам. Ковалев запугивает россиян, что если Украина выиграет войну, "то вырежет всех в ноль", и "Волынская резня покажется детсадом".

"Крейсер "Москва", Крымский мост сорвали, по Кремлю ударили. Это не "СВО", это страшная война. Против нас весь мир. 122 страны проголосовали, чтобы признать Россию агрессором. А где наши дипломаты, МИД. Это щенки об** *ные. Будущее – все. О каких планах (может идти речь. – Ред.)", – подытожил Ковалев.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер озвучил сроки начала переговоров Украины и РФ.

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