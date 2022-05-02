"Это не так много": Зеленский сообщил, сколько было покушений на него и за что ему страшно

"Это не так много": Зеленский сообщил, сколько было покушений на него и за что ему страшно

Россияне, которые варварски уничтожают территорию Украины и убивают мирных людей, считают целью номер один в Украине также и президента Владимира Зеленского.

Сейчас удалось сорвать уже по меньшей мере 10 покушений на президента Украины, которые готовили российские варвары. Впрочем, по мнению самого Владимира Зеленского, 10 покушений на него – это не так много, и что у кремлевского диктатора Владимира Путина есть сейчас более важные проблемы.

Об этом президент рассказал в интервью австралийскому каналу Nine Network.

"Это не так много, 10 (покушений) – это только 10 человек хотят этого, это не так страшно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике", — сказал он.

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По мнению Зеленского, его ситуация не так страшна, как у тех украинцев, которые пережили пытки российских захватчиков. А на временно оккупированных территориях это, к сожалению, продолжает происходить.

"То, что пережили и переживаем все мы, когда люди сидят в подвалах, их пытают, в колодцах находили украинцев – я думаю, у меня более-менее ситуация не такая страшная. Мне страшно за наших людей, особенно за те семьи, которые потеряли близких. Я считаю: пока у тебя есть семья и ты не потерял близких, то нет ничего такого, что нельзя было бы исправить, нет ничего супер страшного", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не боится покушений на себя, которых только с начала полномасштабного вторжения России было немало.

Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российские власти не собираются убивать президента Украины Владимира Зеленского.

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