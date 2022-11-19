"Сдачи Украины не будет" — Подоляк о тайных переговорах Запада с Путиным

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что какие-либо предположения о возможности тайных переговоров стран Запада с Кремлем касательно Украины не будут воплощены в реальность.

Об этом он написал в Twitter.

"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены в реальность. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", – говорится в сообщении.

Переговоры о войне в Украине

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, писало, что якобы высокопоставленные чиновники США начали подталкивать Киев к мирным переговорам на случай, если зима затормозит динамику на фронте.

Впоследствии представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, ведь это решение "может принять только президент Владимир Зеленский".

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы снова готова к диалогу с Киевом. Более того – готовы даже контактировать с западными странами, потому что якобы это может склонить Украину сесть за стол переговоров с РФ.

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