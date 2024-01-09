"Это не война одной или нескольких военных кампаний": глава комитета по вопросам нацбезопасности о фронте в 2024 году

Александр Завитневич высказался, что будет с военной кампанией на фронте в 2024 году.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что на фронте в 2024 году будет больше асимметричных действий со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Остальное сказать не могу. Но мы должны быть готовы к тому, что российско-украинская война – это не война одной или даже нескольких военных кампаний, ни одна из них окончательно не будет обеспечивать победу. Это реалии, которые необходимо воспринимать с пониманием и ежедневными совместными усилиями приближать победу. Нет в мире такой силы, что могла бы сломить национальное сопротивление украинского народа, его стремление к свободе и мужество отстоять собственное государство", — резюмировал он.

Напомним, Александр Завитневич высказался о ситуации на фронте в Украине. Он отметил, что нарратив, что "война зашла в тупик" – генерирует российская пропаганда, пытаясь заложить в него ментальные и информационные ловушки.

Он также подчеркнул, что контрнаступление ВСУ в 2023 году позволило зажать российскую армию на линии столкновения, лишить ее возможности усиливать оборонные позиции и создавать новые ударные группировки.

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