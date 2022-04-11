"Вторая армия после африканских племен": генерал-майор рассказал о зверствах россиян в Чернигове

"Вторая армия после африканских племен": генерал-майор рассказал о зверствах россиян в Чернигове

Генерал-майор рассказал о тактике россиян, их потерях и зверствах в Чернигове, который один из первых принял удар оккупантов из РФ.

Чернигов – это один из самых первых городов, который 24 февраля 2022 года принял на себя удар российских оккупантов. Россияне разгромили города и села области, убили тысячи мирных жителей, однако Чернигов выстоял.

Защитник Чернигова, Герой Украины, генерал-майор Виктор Николюк рассказал о "второй армии мира", их потерях и отношении высшего руководства РФ к своим солдатам.

"Никто не ожидал, что в 21 веке будет проводиться бомбардировка территорий, будут наноситься ракетные удары. Вообще, что будет развернута полномасштабная война…Подсознательно никто этого не ожидал. Никто не думал, что хватит ума наносить удары по мирному населению", - сказал он.

В битве за Чернигов 45-50% личного состава российских подразделений были уничтожены.

По его словам, утром, 24 февраля, бои начались внезапно, с пересечения врагом государственной границы Украины. Но все началось с авиационных ударов по пунктам постоянной дислокации ВСУ.

Виктор Николюк также сообщил, что в селах Черниговской области работали передвижные крематории для убитых россиян, а в дальнейшем, во время побега, россияне просто бросали своих мертвых солдат.

"Это показало, это не "вторая армия мира", это какая-то 102, 402 армия. Ну я думаю, что где-то, если их поставить, не пытаясь там кого-то унизить, после, после африканских племен это как раз будет их место", — сказал он.

Он также подчеркнул, что высшее военное руководство РФ относится к своим солдатам, "как к массе, к скоту". На смену каждому погибшему придет другой.

Напомним, в Черниговской области во время возведения понтонного моста утонули 8 оккупантов и начальник штаба.

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