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Это не Вторая мировая, а здесь и сейчас: в Офисе президента обнародовали видео из Бахмута от воинов 112-й бригады ТРО

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Это не Вторая мировая, а здесь и сейчас: в Офисе президента обнародовали видео из Бахмута от воинов 112-й бригады ТРО

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обнародовал видео из Бахмута от воинов 112-й бригады ТРО. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Подоляк обратился ко всем, кто призывает Украину к переговорам.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обнародовал видео из Бахмута от воинов 112-й бригады ТРО и призвал всех поклонников мирных переговоров пересмотреть его.

Об этом Подрляк 7 мая написал в Twitter.

"Это не Вторая мировая, а здесь и сейчас. Это то, что делает Россия. Это Бахмут в ХХІ веке… Гуманизм, международное право, мирные переговоры и нужно что-то искать за столом переговоров? Когда в очередной раз будут сказаны ритуальные слова, просто посмотрите" кино "о "русском мире" в Бахмуте", — написал он.

Между тем военный эксперт Александр Коваленко считает, что, несмотря на численное преимущество врага, полностью захватить Бахмут до 9 мая россиянам не удастся. Известно, что они использовали в Бахмуте запретные фосфорные боеприпасы.

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Дата публикации
Просмотры
1421
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