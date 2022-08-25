"Это не завершение": Силы обороны юга на этой неделе уничтожили 7 вражеских складов боеприпасов

Украинские военные на этой неделе уничтожили семь вражеских складов боеприпасов на юге страны и это еще не конец, ведь неделя еще продолжается.

В то же время оккупанты пытаются установить паромные переправы для настройки альтернативных транспортных артерий.

Об этом начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Склады с боеприпасами (российских войск – ред.) являются одними из приоритетных целей нашей артиллерии, в том числе и авиационных ударов, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против наших подразделений. Несмотря на то, что они пытаются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши вмешательства достаточно точечные и абсолютно прицельные, мы все же находим места новой дислокации и снова их уничтожаем. Так, на этой неделе уже уничтожено семь складов боеприпасов и я думаю, что это не завершение, в неделе еще есть несколько дней и мы еще успеем", – рассказала Гуменюк.

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Она также проинформировала, что для настройки альтернативных транспортных артерий захватчики подтягивают баржи и понтоны, пытаются установить паромные переправы. Однако все это находится под огневым контролем ВСУ.

"Поэтому после того, как они будут настроены, снова будут повреждены, это однозначно", — заверила представительница Сил обороны юга.

Она добавила, что эти транспортные артерии оккупнатов не соответствуют необходимым мощностям.

"То есть переправить колонну тяжелой техники этими переправами или понтонами все равно не удастся. К тому же они пытаются настраивать это в тех же местах, где нам очень хорошо известна местность", — отметила Гуменюк.

Напомним, ранее в Силах обороны юга рассказали, как происходит ожидаемое контрнаступление.

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