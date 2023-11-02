"Это не значит, что мы остановились": генерал армии в отставке объяснил, перешли ли ВСУ в позиционную войну

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что в Украине может наступить позиционная война. Однако ВСУ наносят оккупантам потери в живой силе и технике, наступают и отражаются на стратегических военных объектах РФ.

“Это “24 Канала” рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, наши военные уничтожают огромное количество тяжелой техники окупантов и живую силу врага. Кроме того, ВСУ проводят наступательные операции, выполняют маневры, продвигаются, в частности, у Роботиного в направлении Мелитополя.

"Позиционная война не означает, что мы остановились и ведем только оборону. Продолжаются маневры войсками, вытягивание врага на подготовленные позиции, например, где он пытается провести какие-то стратегические операции и нанести по ним удары, особенно по большому скоплению техники и вооружения", — подчеркнул он. Николай Маломуж.

Он также добавил, что Залужный заявил, что война в Украине может стать позиционной, потому что пока нет стратегических прорывных операций. Россия смогла накопить оружие, подтянуть резервы и проводит атаки под Купянском, Авдеевкой, Бахмутом. Захватчики пытаются усилить позиции на Юге.

Напомним, что ВСУ нанесли потери врагу на Таврическом направлении — ликвидирован штурмовик Су-25.

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