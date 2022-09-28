"Это недопустимо": заместитель генсека ООН раскритиковала заявления Путина об использовании ядерного оружия

Такая риторика России неприемлема в цивилизованном мире и противоречит предыдущим заявлениям РФ.

Об этом 27 сентября во время заседания Совбеза ООН сказала заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы также слышали тревожную риторику по использованию ядерного оружия. Это — недопустимо. Такая риторика противоречит совместному заявлению лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны и избегании гонки вооружений, сделанном 3 января 2022 года", — сказала Дикарло.

Она призвала власти России подтвердить свои предварительные обязательства.

Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.

Читайте также: