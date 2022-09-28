Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Это недопустимо": заместитель генсека ООН раскритиковала заявления Путина об использовании ядерного оружия

Дата публикации
Просмотры
243
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это недопустимо": заместитель генсека ООН раскритиковала заявления Путина об использовании ядерного оружия

Фото: Associated Press

Российский диктатор Путин угрожает Украине и миру применением ядерного оружия.

Такая риторика России неприемлема в цивилизованном мире и противоречит предыдущим заявлениям РФ.

Об этом 27 сентября во время заседания Совбеза ООН сказала заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Мы также слышали тревожную риторику по использованию ядерного оружия. Это — недопустимо. Такая риторика противоречит совместному заявлению лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны и избегании гонки вооружений, сделанном 3 января 2022 года", — сказала Дикарло.

Она призвала власти России подтвердить свои предварительные обязательства.

Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.

Читайте также:

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

Похожие темы:

Следующая публикация