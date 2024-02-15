"Это неизбежно": украинский военный предупредил о новой опасности для ВСУ

Ориентировочно через 4 месяца у российской армии будут те технологии на фронте, которыми сейчас владеет Украина.

Об этом рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющий в составе 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в интервью УП.

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По его словам, российские оккупанты достаточно эффективно используют дроны на фронте.

"Если мы говорим о технологиях, то, по моим оценкам, противник будет иметь те технологии, которые мы имеем, где-то через 4 месяца. Это неизбежно, к сожалению. И когда противник получит эти технологии, на определенном расстоянии от линии боевого столкновения, куда сейчас периодически прилетает некая артиллерия, управляемая авиабомба, "кассетка", "Ураган", но куда не долетают FPV, эти дроны смогут долетать, и это значительно усложнит нам логистику и выполнение боевых задач ", – отметил он.

Поэтому, как отметил военный, сегодня идет активная работа по портативным средствам радиоэлектронной борьбы врага, чтобы обезопасить логистику и личный состав от впечатления враждебной FPV.

Командир подразделения "Ахиллес" оценивает технологическое развитие российских дронов за последние два года как высокоинтенсивное.

"Есть те, которые находятся на вооружении: "Орлан", "Ланцет", "Куб", "Герань"... Несмотря на санкции, они не просто производят их в достаточном количестве, но и постоянно модернизируют. Что касается коптеров гражданского назначения, например, Mavic 3, Mavic 3T, FPV дроны, они выкупают все, что можно, на 3–4 месяца вперед», — считает он.

Напомним, в ВСУ рассказали, как старая система ПВО уничтожает вражеские дроны и ракеты.

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