Это нельзя назвать затишьем: Маляр сообщила, какую часть Бахмута контролируют ВСУ

Под контролем сил обороны остаются окрестности Бахмута в юго-западной части. Также ВСУ контролируют вход в сам город.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"По сути, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена. Так кажется по новостям, что там затишье. Но это нельзя называть затишьем. Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он меняет инструменты. Количество обстрелов сегодня соразмерно с временами самых тяжелых боев за Бахмут", – отметила Маляр.

Россияне сейчас перегруппируют и заменяют "вагнеровцев" регулярными войсками, однако украинские военные всячески мешают им это делать.

Продвижение ВСУ на флангах было приостановлено несколько дней назад. Но это не значит, что они стоят, они выполняют другие военные задачи, которые мы не можем объявлять.

"Эта задача направлена на повышение боеспособности наших войск. Обе стороны готовятся и усиливаются к дальнейшим действиям. Борьба за это направление продолжается", — сказала Анна Маляр.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что враг не оставляет цели захватить Донецкую и Луганскую области. В то же время Интенсивность наступательных действий россиян в течение суток несколько снижена. В то же время сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов.

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