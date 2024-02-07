"Это невероятно": Боррель сделал громкое заявление о производстве дронов и ходе войны

Он был очень поражен способностью украинских инженеров производить высококачественные дроны в большом количестве.

В конце войны Украина будет на передовых позициях, учитывая возможности украинских инженеров производить высококачественные дроны в большом количестве.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на совместном с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве.

“Я посещал несколько ваших заводов по производству дронов. Я был очень поражен способностью ваших инженеров производить высококачественные дроны в большом количестве. В конце войны Украина будет на передовой войне. Это невероятно и нужно учитывать, как страна может из ничего получить за год такие мощности для производства самых сложных и эффективных дронов”, — сказал он.

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Относительно поставок оружия Боррель подчеркнул, что говорил об этом с премьер-министром Денисом Шмигалем и продолжит говорить с министром обороны Рустемом Умеровым. Высокий представитель ЕС отметил, что эти поставки Украине состоят из донатов и экспорта по прямым контрактам.

"Я знаю, что этого недостаточно, и именно поэтому мы увеличиваем возможности, переправляем экспорт, чтобы предоставить Украине приоритет", — добавил Боррель.

Напомним, с визитом в Киев 6 февраля прибыли высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и мэр Риги Уилнис Кирсис.

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