Это нормально бояться высоты: пилот МиГ-29 сделал неожиданное признание

Иван Смеречанский ныне подполковник ВСУ, летчик 2 класса, а это значит, что на его счету не менее 200 боевых вылетов.

Командир авиационной эскадрильи 114 бригады тактической авиации, пилот МиГ-29 Иван Смеречанский с позывным Смереком признается, что боится высоты.

Также он поделился тем, почему это не помешало ему стать пилотом в интервью "Суспільному".

"При поступлении в Харьковский университет, когда там был профотбор, психологический отбор, то есть очень много вопросов, там специально смотрели на нашу психологическую устойчивость. И там было очень много вопросов: переходишь ли ты дорогу на красный свет; есть ли страх высоты. Я ответил, честно, что есть. И видите ли, я стал пилотом, и это нормально для человека бояться высоты", – рассказал Иван Смеречанский.

Смерека ныне подполковник ВСУ, летчик 2 класса, а это значит, что на его счету не менее 200 боевых вылетов.

"Знаете, когда летишь в гражданском самолете, мне страшно, потому что не ты управляешь машиной, скажем так. Здесь ты управляешь этим процессом, ты знаешь, что это за птичка, ты знаешь, как ею управлять, и что она тебя не подведет", – рассказывает пилот.

Он отмечает, что страх высоты не помешал стать пилотом, но на балкон 9 этажа не выходит.

"Это нормально для человека бояться высоты. Как прихожу в гости к кому-то, а там 8-9 этаж, я просто на балкон не выхожу, потому что страшно", – признается летчик.

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