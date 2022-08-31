"Это новая реальность, катастрофы нет" — Гетманцев об уровне инфляции в Украине и мире

А рост цен в Украине достаточно умеренный для войны, которую начала РФ во главе с диктатором Путиным.

Об этом заявил глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью РБК-Украина.

"Конечно, определенное влияние оказали зафиксированные тарифы на газ, тепло и электроэнергию для населения, снижены налоги на топливо, но главное, что была удержана относительная финансовая устойчивость в первые месяцы войны, в том числе в банковской, валютной сфере. Мне кажется, что это без преувеличения подвиг регулятора", – сказал он.

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Нардеп отметил, что сейчас идет самая жестокая война с большой и мощной страной, и инфляция через полгода — 22,2%.

"Это новая реальность, и мы здесь не должны быть в шоке. Если инфляционный процесс будет идти так, как идет, ничего катастрофического в этом нет. Да, это проблема, ситуация тяжелая, но никакой катастрофы в этом нет. У нас люди гибнут каждый день, а Нацбанку удается удержать инфляцию 22,2%. Это действительно умеренный уровень инфляции с учетом войны", – сказал Гетманцев.

Кроме того, высокая инфляция наблюдается и в других странах. Например, по его словам, в Турции инфляция 80%, Молдове – более 33%, в Польше впервые с 1996 года инфляция более 15%, в Чехии – 17,5%, Латвии и Литве – инфляция такая как у нас, Эстонии – инфляция. выше, чем в Украине.

По мнению нардепа, это "всемирный тренд", вызванный пандемией, мягкой фискальной политикой, раздуванием дефицитов бюджетов иностранных стран, а также войной.

"Ведь в Украине и пандемия — это повышение цен на продовольственные товары и энергоносители, а они являются триггером этой мировой инфляции", — добавил Гетманцев.

Напомним, в НБУ рассказали, что будет дальше с ценами в Украине.

Ранее экономист дал неутешительный прогноз относительно уровня инфляции в Украине.

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