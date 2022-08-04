Это новый вызов для образовательного процесса: в Украине в укрытиях школ, детсадов и университетов проводят Интернет (фото)

В Украине во всех детских садах, школах, профтехах, колледжах и университетах бесплатно установят необходимую для скоростного Интернета аппаратуру. Установят ее в укрытиях.

В укрытиях украинских образовательных учреждений установят бесплатный Интернет. Его передадут учебным заведениям телеком-компании.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства и комитете цифровой трансформации Украины.

Как сообщается, сегодня укрытия в Украине обустроены в 30% школ. С 1 сентября они начнут принимать детей. Поэтому в укрытиях будет установлен бесплатный Интернет: для работы, общения и обучения.

"Мы продолжаем покрывать Украину качественным интернетом. Но теперь делаем это не только на земле, но и под землей. Это новый вызов не только для телеком-фронта, но и для образовательного процесса. Потому что дети сверхуязвимы в военное время. Наша миссия – максимально помочь им чувствовать нормальную жизнь и продолжать делать привычные вещи", – подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Первые 2,5 тысячи роутеров и тысяча модемов уже скоро поедут в учебные заведения. Присоединиться к волонтерской акции могут все кампании и Интернет-провайдеры. А для того, чтобы установить в заведении оборудование – необходимо заполнить специальную форму.

Напомним, что оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области. Погибли 8 человек, а среди раненых 3 детей.

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