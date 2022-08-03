"Это обнаженный нерв": Кулеба рассказал, как некоторым партнерам "страшновато" поддержать создание Спецтрибунала для РФ

Некоторые партнеры Украины сомневаются в необходимости Спецтрибунала для РФ, объясняя тем, что уже есть Международный уголовный суд (МКС), и говоря, что нельзя создавать ему альтернативу.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

Он отметил, что, несмотря на все, Украина ведет работу в этом направлении и считает, что результат будет. Украина также призывает все государства и организации поддержать создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

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"Это преступление произошло, а значит, за него должно быть наказание... Тема трибунала — это обнаженный нерв. Любую позицию, в принципе, можно как-то закамуфлировать или размыть. Но независимо от того, поддерживаешь ли ты трибунал или не поддерживаешь, ты понимаешь, что речь идет о юридическом решении, где будет зафиксировано, что Владимир Путин является преступником и несет ответственность за приказы, в результате которых погибли десятки тысяч человек", — сказал министр.

Кулеба отметил, что в процессе создания этого трибунала партнерам "страшновато по разным причинам", в частности, и по политическим, ведь с 1945 года было всего два таких случая.

"А практика судить лидера другого государства, скажем так, очень шаткая. Во-вторых, есть клуб фанатов Международного уголовного суда (к которому мы тоже относимся). В его уставе написано, что одним из преступлений, за которые он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", — добавил Кулеба.

В то же время, дискутируя с партнерами, которые говорят, что нельзя создавать альтернативу МКС, Украина говорит: "Подождите, что важнее — интересы МКС, который не хочет никаких временных альтернатив для себя, или справедливость, ради которой МКС существует?".

"Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МКС", – констатирует глава МИД.

Напомним, бывший генпрокурор Венедиктова рассказала, когда заработает трибунал для российских оккупантов.

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