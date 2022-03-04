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"Это оборонный союз": Столтенберг заявил, что НАТО не стремится развязывать войну с Россией

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"Это оборонный союз": Столтенберг заявил, что НАТО не стремится развязывать войну с Россией

Associated Press

Североатлантический союз усилил свое присутствие в восточной части.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является участником войны на территории Украины, на которую цинично напал РФ 24 февраля. Кроме того, НАТО не стремится к войне с Россией.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 4 марта.

Столтенберг подчеркнул, что страны-члены ввели против России беспрецедентные санкции, а также оказывают поддержку Украине. Впрочем, НАТО, по его словам, не стремится к войне с РФ.

"Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, оказывают поддержку Украине, но в то же время НАТО является стороной конфликта. НАТО — это оборонный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией", — сказал он.

Генсек НАТО также заявил, что нападение РФ на Запорожскую АЭС в украинском Энергодаре подтверждает необходимость срочно завершить войну в Украине.

"Атака на Запорожскую АЭС показывает безжалостность этой войны и важность ее прекращения. Мы не стремимся к военному конфликту с Россией, но вместе с тем мы должны обеспечить, чтобы не было недоразумения по поводу нашей настроенности защищать и защищать всех союзников, и именно поэтому мы увеличили присутствие сил НАТО в восточной части Альянса. Это оборонное присутствие", – отметил Столтенберг.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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