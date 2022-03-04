"Это оборонный союз": Столтенберг заявил, что НАТО не стремится развязывать войну с Россией

"Это оборонный союз": Столтенберг заявил, что НАТО не стремится развязывать войну с Россией

Североатлантический союз усилил свое присутствие в восточной части.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является участником войны на территории Украины, на которую цинично напал РФ 24 февраля. Кроме того, НАТО не стремится к войне с Россией.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 4 марта.

Столтенберг подчеркнул, что страны-члены ввели против России беспрецедентные санкции, а также оказывают поддержку Украине. Впрочем, НАТО, по его словам, не стремится к войне с РФ.

"Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, оказывают поддержку Украине, но в то же время НАТО является стороной конфликта. НАТО — это оборонный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией", — сказал он.

Генсек НАТО также заявил, что нападение РФ на Запорожскую АЭС в украинском Энергодаре подтверждает необходимость срочно завершить войну в Украине.

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"Атака на Запорожскую АЭС показывает безжалостность этой войны и важность ее прекращения. Мы не стремимся к военному конфликту с Россией, но вместе с тем мы должны обеспечить, чтобы не было недоразумения по поводу нашей настроенности защищать и защищать всех союзников, и именно поэтому мы увеличили присутствие сил НАТО в восточной части Альянса. Это оборонное присутствие", – отметил Столтенберг.