«Это очень болезненно»: Годжес рассказал о последствиях потери Угледара в Донецкой области

Экс-командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что Россия не способна в полной мере воспользоваться захватом Угледара в Донецкой области.

Такое мнение генерал-лейтенант США в отставке выразил в эфире Эспрессо.

"Потеря Угледара и других городов в зоне боевых действий — это очень болезненно с психологической точки зрения. Никому не хочется терять города, за которые продолжалась такая напряженная борьба. Однако перед тем, как называть это "стратегическим поражением", следует помнить, что Россия не способна в полной мере воспользоваться этими увлечениями. Независимо от того, идет ли речь о Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи россияне платят десятками тысяч солдат и техникой. Например, дойти до Днепра», — отметил он.

По его мнению, Генштаб ВСУ использует правильную тактику с имеющимися ресурсами, чтобы не дать России добиться значительных прорывов.

Также Годжес поддерживает решение украинского командования начать контрнаступление в Курской области, потому что "эта операция создает серьезную проблему для россиян".

«Как следствие, на Путина оказывается конкретное давление, и он вынужден искать решения. Кроме того, Украину таким образом завоевывает себе лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит соответствующее время" — пояснил он.

Напомним, 2 октября Украина вывела свои войска из разрушенного россиянами Угледара Донецкой области Битва за этот город длилась почти 2 года.

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