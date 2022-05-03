"Это очень обманчивая тишина": харьковчан просят ограничить передвижение по городу и оставаться в укрытиях

"Это очень обманчивая тишина": харьковчан просят ограничить передвижение по городу и оставаться в укрытиях

Власти Харькова просят горожан не покидать укрытия. Российские военные продолжают наносить хаотические ракетные удары.

Харьковский городской совет обратился к местным жителям с призывом реже выходить на улицу и при первой возможности спускаться в укрытие из-за обстрелов со стороны российских военных. Людям, вынужденным оставаться в укрытиях, привозят товары первой необходимости и продукты. На станциях харьковского метро установили парты, чтобы детям было удобнее учиться.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город россияне обстреливают реже, но оставаться на улице еще небезопасно. Российские военные продолжают наносить хаотические ракетные удары.

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«Это очень обманчивая тишина. Поэтому я очень прошу харьковчан беречь свои жизни и в сегодняшних условиях ограничить передвижение по городу», — сказал Терехов.

Напомним, что в Харькове спасатели ликвидировали пожар, произошедший в центральной части города после обстрелов российскими оккупантами. Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов.

Один из районов Харькова попал под ночные обстрелы – в городе масштабные пожары

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