"Это очень опасно": Данилов заявил, что Россия пытается расшатать ситуацию внутри Украины

В российском руководстве хотят как можно быстрее решить "украинский вопрос".

Российские захватчики не могут одолеть Украину военным путем, поэтому постараются дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Террористы не могут нас одолеть военным путем и у них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день", — сказал Данилов.

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Он отметил, что российское руководство понимает, что не может удержать ситуацию у себя в стране, поэтому хотят как можно быстрее решить "украинский вопрос".

"Для нас это очень опасно с учетом наличия на нашей территории (предателей и коллаборантов – ред.)... Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", — подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов заявил, что в последние несколько недель в Украине активизировались политические процессы.

"Кто-то придумал себе, что в октябре могут быть выборы, кто-то такое бросил и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", — добавил Данилов.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что Россия в очередной раз сконцентрировала все свои силы на захвате города Бахмут и запустила мощную информационно-психологическую операцию по якобы большим потерям ВСУ. Таким образом враг пытается подорвать доверие украинцев к командованию.

Кроме того, мы информировали, что Алексей Данилов заявлял, что Украина имеет право использовать любое незапрещенное международными законами оружие для освобождения своих территорий, в том числе и оккупированного полуострова Крым.

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