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Это очень сложный и болезненный вопрос: Данилов рассказал, есть ли продвижение в переговорах с РФ по освобождению "азовцев" из плена

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Это очень сложный и болезненный вопрос: Данилов рассказал, есть ли продвижение в переговорах с РФ по освобождению "азовцев" из плена

Фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что вопросом освобождения бойцов "Азова" украинские чиновники занимаются ежедневно.

Данилов объяснил, что тема "азовцев" затихла в публичном пространстве по просьбам людей, занимающихся освобождением бойцов из российского плена.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" в рамках телемарафона.

"Это - очень болезненная тема. Это — сложный вопрос. Здесь наша главная задача, чтобы они все остались живы и здоровы. То, что произошло в Оленивке, этот ужас, террористический акт, которую совершила РФ, это недопустимые вещи. Есть такая договоренность, чтобы как можно меньше было в печати официальных комментариев по этому поводу. Потому что, могу сказать, те люди, которые занимаются этим вопросом (освобождением "азовцев" — ред.) им это болит. Они занимаются этим каждый день", — отметил чиновник.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с Россией по освобождению из плена защитников "Азовстали" идут тяжело, потому что государство-террорист ищет для себя максимальную выгоду.

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