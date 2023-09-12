"Это очень тяжело": комбат о потерях на фронте и как их переживают военные и их родственники

Каждый боец ВСУ на фронте увидел очень много ужасов. К сожалению, пришлось пережить потерю собратьев и их увечье, рассказывает командир батальона 63-й механизированной бригады на псевдо "Фугас".

Своими мыслями и переживаниями он поделился в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

"Это очень трудно. Очень тяжело с утра пить кофе с человеком, а вечером этого человека везти в морг. Очень трудно объяснить маме или жене, почему ты жив, а ее сын или муж лежит во гробе», — говорит военный.

Но мне приходится это объяснять. Я понимаю, что эмоции родителей иногда просто нужно прослушать. Есть вещи, о которых мы не можем говорить. Мы не можем рассказывать о позициях, о событиях на позициях. То есть, иногда нужно просто прослушать”, — отметил он.

“Ко мне периодически звонят матери, жены моих людей, которые, к сожалению, погибли. Я с ними общаюсь часто. Есть мои солдаты, которые уволены по состоянию здоровья. Есть люди, которые уволены по другим причинам. Мы постоянно общаемся”, – рассказал комбат.

“У меня служил такой парень Леша с позывным “Оболонь”, он был очень тяжело ранен, это по Бахмуту было… Его эвакуировали и увезли в Днепр в больницу им. Мечникова. Мы связались с больницей и врач сказал срочно дать знать родным, чтобы они успели с ним попрощаться. Я должен был звонить маме Леше, чтобы она уехала и успела с ним попрощаться. Она успела”, – поделился военный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Большое интервью ТСН с "Фугасом", командиром батальона 63-й ОМБр

Ранее Сеть тронула видео, как маленький мальчик бежит обнимать стенд с фото погибшего отца.

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