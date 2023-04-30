Это один из элементов подготовки ВСУ к активным действиям: Гуменюк прокомментировала взрывы в Севастополе

Паника выросла даже среди военных, которые не увидели успешной работы ПВО.

Взрывы и пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе — один из элементов подготовки Сил обороны к активным действиям.

Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, разрушение нефтебазы в Севастополе заставит российских окупантов переориентироваться и рассредоточиться.

"Очень большая степень тревожности (в Крыму после пожара на нефтебазе — ред.) и очень большие потоки, направленные по всем маршрутам, куда можно выезжать. Даже среди военных, как они себе считали, в постоянных пунктах базирования, семьи эвакуируются", — сказала она.

"Бавовна" в Севастополе на нефтебазе

Напомним, в городе Севастополь 29 апреля прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар. После "бавовны" напуганные оккупанты начали бежать в Россию. Перед Керченским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма.

После взрывов на нефтебазе в Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300. Как свидетельствует портал Flightradar, правительственный спецборт покинул оккупированный полуостров и приземлился в столице государства-агрессоры.

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