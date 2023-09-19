"Это одна из самых масштабных атак на Львов": все подробности от Садового

В ночь на вторник, 19 сентября, оккупанты атаковали Львов дронами. В результате прилета были уничтожены три складских помещения. К сожалению, под завалами нашли тело погибшего мужчины.

В эфире телемарафона "Единые новости" городской голова города Андрей Садовый рассказал о последствиях ночной атаки.

“На сегодняшний день, на данную минуту, есть один погибший — работник склада. Госпитализированный молодой парень, 26 лет, достаточно серьезные ранения, но думаю, организм справится. Если говорить о других пострадавших – обращения были, но это незначительные повреждения. Осколки от окон, другие вещи”, – отметил Садовый.

“Впечатляет сам масштаб пожара, потому что удары и осколки как раз летели в наши склады, где находится гуманитарная помощь, пищевые продукты, бытовая химия, окна, двери. Во Львове находится много локаций, которые используют международные гуманитарные организации, наши сети, которые обеспечивают и промышленными и продовольственными товарами многие регионы Украины», — добавил он.

Сейчас идет ликвидация самого пожара, рассказал городской голова: “Это очень масштабный пожар. С самого начала, как это было возможно, приступили к выполнению спасательных работ. Магистральная улица сейчас перекрыта. Но так выглядит, что в скором времени мы его откроем”.

Шок для людей, особенно для владельцев тех складов, потому что речь идет об убытках на десятки миллионов и более. Впечатляет, что лупят по гражданской инфраструктуре, банально по складам, по садам, по школам, по госпиталам. Так Россия показывает свое лицо», – прокомментировал Садовый.

В своем Telegram-канале он написал, что в общей сложности площадь возгорания составляет около 10 тысяч квадратных метров.

По его словам, это один из самых масштабных пожаров с точки зрения разрушения и материальных ценностей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы во Львове! Атака "Шахедов"! ПОЖАР! | Садовый

Напомним, Львовскую область атаковали российские ударные беспилотники. Силы ПВО сбили 15 из 18 дронов, которые запустили кафиры. Произошли три попадания в промышленные склады во Львове.

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