"Это окончательное военное поражение России": известный оппозиционер назвал предпосылку для начала переговоров

В переговорах Украины с РФ заинтересована прежде всего Москва, потому что она проигрывает "драку".

Так сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua с российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ и основатель "Утро февраля" Илья Пономарев.

"Предпосылка для начала переговоров — это окончательное военное поражение России. Я считаю, что без этого это просто даже теоретически невозможно", — заявил он.

По его словам давление, по поводу переговоров происходит как со стороны Вашингтона, так и Москвы.

"И американцы заинтересованы из-за выборов. Им нужно какое-то прекращение огня, чтобы Байден мог там отрапортовать, что все хорошо уже. И Москва обычно в этом заинтересована, потому что она проиграет эту драку. А насчет окончательных условий, которые должны быть в договоренностях, то это конечно изменение режима в России, потому что если будет оставаться Путин, любые высокопоставленные должностные лица его окружения — это будет означать, что сохранится режим, сохранится империя, не будут (наложены) репарации, не будут наказаны военные преступники. обязательными требованиями со стороны Украины и всего мира", — отметил оппозиционер.

Тем временем РФ продолжает продвигать "фейки" о войне в Украине. Советник Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал три лживых тезиса РФ, которые она активно продвигает. Одно из них: нужно немедленно переходить к псевдо/дипломатии и заморозить конфликт (прекратив поставлять Украине оружие).

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