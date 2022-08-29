"Это организованное кровавое представление": Подоляк об обстрелах оккупантами Энергодара

В ночь на 29 августа российская армия обстреляла Энергодар в Запорожской области.
Многочисленные осколочные ранения получили не менее 10 местных жителей. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что цель этого кровавого спектакля – запугать местное население, обвинить Вооруженные силы Украины и замаскировать свои "ядерные" преступления.
Об этом он написал в Twitter.
"Циничный и системный обстрел Россией оккупированного Энергодара – это организованное кровавое представление, цель которого – запугать местное население, обвинить Вооруженные силы Украины и замаскировать свои "ядерные" преступления. Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки", — отметил он.
Напомним, в ночь на 29 августа российская армия обстреляла Энергодар в Запорожской области. Многочисленные осколочные ранения получили не менее 10 местных жителей.
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