"Это остановило бы любую страну": Залужный рассказал о безумных потерях россиян

Огромное количество потерь, которые россияне понесли за весь период полномасштабной войны, свидетельствует о том, что Кремлю безразлично на жизнь своих граждан.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что потери, которые сейчас несет Россия, должны были бы остановить любую страну от продолжения боевых действий.

Об этом он рассказал в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

"Исходя из того, что мы видим из количества их потерь, просто посмотреть, что там остается на поле боя... Такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. 15 тыс. потерь в Афганистане поставили на колени Советский Союз. Сейчас количество потерь РФ на много и много больше, и оно не останавливается. И вывод только один: самое дешевое, что есть в этой стране – человеческая жизнь, а у нас наоборот – это самое дорогое", — подчеркнул Залужный.

Отметим, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также заявил, что масштаб войны, которая сейчас продолжается в Украине, соответствует и Первой мировой, и Второй мировой войнам.

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