«Это откровенный плевок в нашу сторону»: Пентагон ограничил Starshield для украинских дронов: что изменится

Starlink / © reuters.com

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Ограничения скорости терминалов Starlink могут усложнить использование украинских дальнобойных ударных беспилотников.

Об этом рассказал бывший военнослужащий Александр Карповка в эфире Radio NV.

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По словам Карповки, ударные беспилотники обычно двигаются быстрее разведывательных дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Это связано, в частности, со значительным весом боевой части.

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«В принципе, это ограничение наших дронов в скорости. Ударный дрон двигается со средней скоростью выше, чем дрон-разведчик или другое крыло. Он нагружен, у него большая боевая часть, и поэтому ему нужно лететь поскорее, чтобы не заваливаться», — объяснил военный.

По его словам, украинские ударные беспилотники летают со скоростью 140–180 км/ч, тогда как российские «Шахеды» могут развивать 200–250 км/ч из-за значительной нагрузки и потребности в более высокой скорости.

Карповка также обратил внимание на влияние ветра. По его словам, преобладающие ветры в Украине дуют по направлению к России, что может дополнительно увеличивать среднюю скорость украинских беспилотников.

Карповка объяснил, что система Starlink определяет движение терминала не только при GPS, но и относительно спутниковой группировки. Если система фиксирует чрезмерную скорость, она может отключить связь и не восстанавливать ее, пока скорость не снизится.

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«А на Starlink стоит система, понимающая движение не по GPS, а относительно всего созвездия спутников. И когда система понимает, что скорость слишком велика, она просто отключает связь и не возвращает ее, пока скорость не уменьшится», — отметил он.

По словам Карповки, ранее для беспилотников средней дальности, которые он называет middle strike, использовали контракты Пентагона. Это давало военным доступ к отдельным аккаунтам Starshield стоимостью около 10 тысяч долларов за каждый.

Как утверждает бывший военнослужащий, Starshield обеспечивал более высокую скорость и большую пропускную способность передачи данных, не имея указанных ограничений скорости.

«Вчера, я так понимаю, Пентагон обрезал все характеристики по аккаунтам Starshield до возможностей обычных Starlink. Просто в одностороннем порядке. Это откровенный плевок в нашу сторону», — сказал эксперт.

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Он добавил, что после введения этих ограничений использовать Starlink для middle strike стало невозможно. По его словам, связь остается доступной для беспилотников с относительно небольшой скоростью.

Карповка отметил, что медленнее могут летать беспилотники с большими крыльями и относительно небольшой боевой частью. Благодаря высоким аэродинамическим характеристикам они способны сохранять полет на более низких скоростях.

В то же время, ограничение скорости больших ударных дронов, по его оценке, может негативно повлиять на их эффективность и повысить риск перехвата.

«Это дроны, которые имеют большие крылья и относительно небольшую БЖД. Их высокие аэродинамические качества позволяют им двигаться с небольшими скоростями. Значит, большие middle забастовки у нас сразу ограничиваются… Да, мы можем летать там на более низких скоростях. Но каков смысл летать на меньших скоростях, если тебя может догнать обычный FPV-дрон? Даже не специализированный зенитный дрон», — подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что вблизи Софии в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой связи Starlink, обеспечивающих коммуникацию со спутниками компании SpaceX.

Мы ранее информировали, что в Москве заявили, что ничего не знают об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине, кроме сообщений в СМИ.

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