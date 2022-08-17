Это открытая борьба двух регулярных армий: Резников рассказал, возможно ли "заморозка" войны

Война, начатая агрессоркой России 24 февраля, не может быть "замороженной", как это было после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

Министр обороны Алексей Резников говорит, что возможен вариант понижения активности в зависимости от сезона. Кроме того, важны ресурсы, а они истощаются с обеих сторон, требующих времени на восстановление.

Об этом руководитель Минобороны сказал в интервью "Голосу Америки".

"Охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. "Заморозка" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это война. Это открытая война двух регулярных армий. Одна армия вторглась на территорию своего соседа без всякого легитимного объяснения и вообще без права на это. Поэтому это война на выживание. И мы будем защищать себя для того, чтобы выжить", – подчеркнул Резников.

Министр подчеркнул, что Украина хочет полной деоккупации оккупированных территорий Российской Федерацией и "выходы на границы, международно признанные по состоянию на 1991 год".

"Не 2014, не 2015, не 24 февраля 2022. Конечная история — это победа Украины, восстановление госграницы по состоянию на 1991 год", — подчеркнул министр обороны.

Резников заметил, что с начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла минимум треть своего боевого потенциала. В частности, это 30% "элитного корпуса: десантников, морпехов, спецназовцев, офицерского, сержантского состава". По словам министра, речь идет в среднем о 35-летних военных — это означает, что "лет 15 было потрачено на их подготовку".

Кроме того, сбитое в Украине количество вражеских самолетов и вертолетов свидетельствует о том, что оккупанты "потеряли до тысячи пилотов разного уровня". В частности, и "летной элиты, которая может летать с маневрами ночью".

Как сообщалось, в Российской Федерации в течение последних 10-15 лет велся ряд научно-исследовательских работ в области вооружений в ключевых сферах. Были созданы некоторые образцы. Но говорить о том, что аналогов этим образцам нет – преувеличение, считает военный эксперт Константин Машовец.

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