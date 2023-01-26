"Это ответ Путина на решение ЮНЕСКО": Кулеба отреагировал на обстрел Одесщины

Сегодня, 26 января, россияне совершили массированный обстрел Украины. Под атаку попал ряд областей. Циничный обстрел Одесщины стал ответом российского диктатора Владимира Путина на решение внести центр Одессы во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Среди целей сегодняшнего массированного ракетного удара, Россия нанесла удар по Одессе, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это разрушение является ответом Путина на вчерашнее решение ЮНЕСКО относительно включения Одессы в Список всемирного наследия и размещения его под находящуюся под угрозой усиленную защиту", – написал Кулеба.

Исторический центр Одессы под защитой ЮНЕСКО. Такое решение было принято по ускоренной процедуре на внеочередной сессии в Париже. В течение двух дней представители российской делегации пытались помешать этому. Но решение, к которому Одесса шла более 10 лет, было принято.

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