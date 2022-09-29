Это означало бы третий лендлиз для Украины: Резников описал сценарий, если бы Беларусь вступила в войну

Министр обороны Алексей Резников отметил, что если бы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в войну — это "означало бы только третий лендлиз для Украины".

Глава Минобороны Алексей Резников пояснил, что опасность наступления со стороны Беларуси постоянно, поскольку украинско-белорусский кодон достигает 1200 км, а в феврале уже было вторжение оттуда российской армией.

Об этом министр рассказал в совместном комментарии для hromadske 29 сентября.

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"В некоторых неподтвержденных случаях на Черниговщине местное население слышало в первые дни нашествия, что воины в российской форме разговаривали с акцентом, очень похожим на белорусский. То есть не исключено, что какие-то небольшие подразделения белорусов были в российской форме. Но потом они исчезли. доказательств присутствия белорусских военных у нас пока нет", — сказал Резников.

Резников отметил, что уровень пропаганды в Беларуси намного ниже, чем в РФ, а потому и "промывания мозгов меньше". Однако министр обороны считает, что, несмотря на риски, Лукашенко ищет баланс. Вроде бы он помогает Путину, но в прямой конфликт не вмешивается.

"Поэтому, скажем так, риск есть, но его уровень я бы не превышал. Мне больше кажется, что глава Беларуси ищет баланс. С одной стороны, ему нужно демонстрировать патрона (Владимиру Путину – ред.), что он как-то с ним". Но с другой стороны, Лукашенко понимает, что это может быть уже окончательный его финал", — добавил Резников.

Министр заверил, что в любом случае Украина готова отразить еще одно вторжение со стороны Беларуси.

Напомним, в Беларуси готовят железнодорожную инфраструктуру для принятия военных эшелонов из России. Между тем, Кремль планирует уже сейчас перебросить в Беларусь до 20 тысяч новых мобилизованных. По информации военного эксперта Олега Жданова, в Белоруссии находятся до 4 тысяч российских солдат.

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