"Это п**дец": профессор-экономист из Чикаго прокомментировал санкции против России и к чему они могут привести

"Это п**дец": профессор-экономист из Чикаго прокомментировал санкции против России и к чему они могут привести

Вскоре россиян ожидает дефицит базовых продуктов.

Из-за вторжения в Украину Россия получила ряд санкций, которые больно ударят по ее экономике.

Как именно объяснил экономист из США Максим Миронов.

"Меня многие просят прокомментировать санкции. Если коротко, то мой научный вывод, как профессора финансов, доктора Чикагского университета — это п**дец. И двойной п**дец, что жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают, что их ждет.

Объясняю по пальцам. В скором времени россиян ожидает дефицит базовых продуктов. Я говорю не о всевозможных айфонах, импорт которых уже запретили, а о еде, одежде, автомобилях, бытовой технике и т.д. Россия очень встроена в мировую торговлю. И уже самые крупные операторы отказываются отправлять контейнеры в Россию. Но даже если произойдет чудо, и Россия найдет кого-нибудь, кто готов отправлять контейнеры в Россию за три счетчика, то как за это платить?

Экспортные доходы сократятся в разы, потому что все покупатели будут пытаться отказаться от российских товаров. Мы видим, что даже неподсанкционные нефтяные компании не могут найти покупателей своей нефти. Газпром, главный экспортер газа, уже под санкциями, то есть он вообще неясно, как будет получать валютную выручку. Российский ЦБ накопил огромную копилку, 650 млрд долларов. Только больше половины этих резервов уже арестовано, а что делать с золотом тоже не очень понятно.

Мало какой банк в мире захочет его купить у российского ЦБ, чтобы самому не попасть под санкции или огромные штрафы. Многие думают, что Россия за прошлые годы построила кучу заводов, только все эти заводы – автомобильные, авиационные, бытовой техники и т.д. – используют импортные компоненты. То есть в ближайшие месяцы нас ждет остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями — дефицитом товаров, массовой безработицей, соответственно, падением сбора налогов и, как следствие, проблемы с выплатой зарплат бюджетникам.

Самолеты даже в России тоже скоро перестанут летать. Они ведь почти все импортные, а Запад уже запретил поставлять запчасти. Поэтому мы скоро увидим массовый вывод по эксплуатации самолетов. Интернет, которым мы его знали, тоже прикроют. Уже заблокировали множество информационных сайтов, на днях собираются блокировать Википедию. Уже замедляют Twitter, Facebook. Собираются отключить YouTube.

Что касается сельского хозяйства. А вы знаете, что в России доля импортных семян почти 40%? А по картофелю доля импортных семян – 90%? То есть, конечно, что-нибудь аграрии придумают впоследствии, но как минимум в краткосрочной перспективе стоит ожидать дефицита базовой с/х продукции и резкий взлет цен.

И это тоже еще не все. Все, кто может свалить из страны, начнет валить. Уже активно валят. Правительство это понимает, потому и ввели сегодня кучу мер, чтобы удержать айтишников. Только они не сработают. Поэтому вскоре, вероятно, введут выездные визы для определенных категорий или полностью закроют страну.

Единственный плюс из этой истории, что ностальгировавшие по СССР смогут на своей шкуре почувствовать все его прелести. И это будет не в отношении травоядного СССР типа Хрущева-Брежнева-Горбачева, а СССР, во главе которого стоит безумный диктатор", — написал Максимов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: