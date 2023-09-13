Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Это пиз*ец, Илюхо": реакция местных на взрывы в Севастополе (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
1026
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это пиз*ец, Илюхо": реакция местных на взрывы в Севастополе (видео)

Реакция жителей Севастополя на взрыв оказалась достаточно неоднозначной. Скриншот/X (Twitter)

У многих зрелище вызвало довольно неоднозначную реакцию, одновременно схожую как на ужас, так и на восхищение увиденным.

Из-за ракетного удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном россиянами Севастополе ночь на среду, 13 сентября, оказалась для жителей города очень неспокойной.

Об этом пишет NV.

Дело в том, что на этот раз удар по стратегическому объекту захватчиков нанесли не дронами-камикадзе, а, как утверждают в минобороны РФ, крылатыми ракетами.

В результате их попадания по заводу прогремели несколько мощных взрывов, после чего в небо поднялся огромный огненный гриб.

При этом, судя по видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, у многих из них это зрелище вызвало довольно неоднозначную реакцию, одновременно похожую как на ужас, так и на восхищение увиденным.

“Пыз*ец, еб*ть, нах*й! Ешьте, бл*. Ехайте, нах*й! Ешьте, нах*й, бл*. Ехать, су*а! Это пиз*ец, Илюха. Какое нах* бывает”, — прокомментировал взрывы в Севастополе один из очевидцев.

Напомним, украинская разведка подтвердила, что во время атаки по Севастополю были поражены два российских судна. Речь идет о попадании в большой десантный корабль и подлодку России.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1026
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация