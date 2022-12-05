Это подлодки: в Одесской ОВА рассказали, сколько носителей "Калибров" РФ держит в Черном море

Россия по состоянию на утро 5 декабря держит в Черном море 16 своих кораблей, среди них два ракетоносители – подводные лодки.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Братчук также отметил, что в Березовском районе накануне был обнаружен боеприпас калибра 50 мм времен Второй мировой войны. Его успешно уничтожили специалисты ГСЧС.

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Напомним, что на прошлой неделе Россия выводила из Черного моря все носители "Калибров". Как тогда сообщала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, этому было несколько причин, в том числе шторм на море и гибридная война против украинцев.

В то же время Гуменюк также подчеркивала, что вероятность удара РФ действительно очень высокая, и он может быть очень массированным. О том, что Россия после обстрела 23 ноября готовит новый массированный ракетный удар по Украине, заявляли власти и военные. По их данным, цели в РФ неизменны – это энергетические объекты. Страна-агрессори дальше хочет оставить украинцев без света, тепла и воды, рассчитывая таким образом — через террор населения заставить власть садиться за стол переговоров на условиях Кремля.

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