Это подлодки: в Одесской ОВА рассказали, сколько носителей "Калибров" РФ держит в Черном море

Возможен общий залп восьми "Калибров".
Россия по состоянию на утро 5 декабря держит в Черном море 16 своих кораблей, среди них два ракетоносители – подводные лодки.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Братчук также отметил, что в Березовском районе накануне был обнаружен боеприпас калибра 50 мм времен Второй мировой войны. Его успешно уничтожили специалисты ГСЧС.
Напомним, что на прошлой неделе Россия выводила из Черного моря все носители "Калибров". Как тогда сообщала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, этому было несколько причин, в том числе шторм на море и гибридная война против украинцев.
В то же время Гуменюк также подчеркивала, что вероятность удара РФ действительно очень высокая, и он может быть очень массированным. О том, что Россия после обстрела 23 ноября готовит новый массированный ракетный удар по Украине, заявляли власти и военные. По их данным, цели в РФ неизменны – это энергетические объекты. Страна-агрессори дальше хочет оставить украинцев без света, тепла и воды, рассчитывая таким образом — через террор населения заставить власть садиться за стол переговоров на условиях Кремля.
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