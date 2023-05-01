Это полигон уничтожения российских войск: Свитан рассказал о боях за Марьинку

Марьинка – это юго-запад Донецка, город, который граничит с Донецком. Он в последнее время подвергался мощным артиллерийским и авиаударам. Города практически как такового нет, но линия фронта, которая была с 2014 года отстроена в районе Марьинки, удерживает российские войска от выдвижения со стороны Донецка на запад в сторону Курахового.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Восточная часть Марьинки нашими войсками используется примерно так же, как восточная часть Бахмута – для уничтожения россиян. Они там практически все разрушили, окопаться им негде. Они начинают двигаться в нашу сторону, мы их уничтожаем. Как бы они ни двигались – с техникой, на броне или, допустим, выполняли наступательные действия в пешем порядке — они уничтожаются. Это верная смерть для российских солдат, они знают, поэтому отказываются по разным причинам", — отметил Свитан.

Район Марьинки Свитан назвал полигоном уничтожение российских войск.

"Несколько таких полигонов сейчас есть. В районе Бахмута мы их уничтожаем, район Марьинки, район к югу от Угледара и район Авдеевки", – добавил он.

Напомним, что по мнению Свитана, российская армия переходит в "режим глухой обороны" на двух направлениях – Херсонском и Запорожском.

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