"Это полностью обнуляет перспективы Грузии": власти страны продолжают убивать Саакашвили — Подоляк

В Грузии продолжают пытки над эксперезидентом
Грузия продолжает публично убивать и пытать экспрезидента Грузии, украинского гражданина, Михеила Саакашвили.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter .
По его словам, это полностью обнуляет перспективы Грузии.
"Неужели российский (советский 2.0) лагерь так привлекает? Важно сделать «убийственный подарок» Путину, который все равно проиграет? Иметь ли репутацию страны, затерзавшей своего президента?", — написал Подоляк.
продолжает убивать экс-президента Саакашвили. Безусловно, это обнуляет перспективы Грузии.— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) 12 February 2023
Неужели русский (советский 2.0) лагерь так привлекает? Важно ли сделать «убийственный подарок» Путину, который все равно проиграет? Или иметь репутацию затерзавшей своего президента страны?