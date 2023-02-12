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"Это полностью обнуляет перспективы Грузии": власти страны продолжают убивать Саакашвили — Подоляк

"Это полностью обнуляет перспективы Грузии": власти страны продолжают убивать Саакашвили — Подоляк

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1365
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"Это полностью обнуляет перспективы Грузии": власти страны продолжают убивать Саакашвили — Подоляк

Фото: Associated Press

В Грузии продолжают пытки над эксперезидентом

Грузия продолжает публично убивать и пытать экспрезидента Грузии, украинского гражданина, Михеила Саакашвили.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк   написал в Twitter .

По его словам, это полностью обнуляет перспективы Грузии.

"Неужели российский (советский 2.0) лагерь так привлекает? Важно сделать «убийственный подарок» Путину, который все равно проиграет? Иметь ли репутацию страны, затерзавшей своего президента?", — написал Подоляк.

Суд на Саакашвили

В 2018 году суд Грузии заочно признал виновным Саакашвили в "злоупотреблении служебными полномочиями" и вынес приговор в виде трех лет заключения.
Президент Украины подчеркнул, что экспрезидент Грузии был отравлен, и сегодня его медленно убивают.
В Варшаве заявили, что готовы принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвилла и.
В то же время экспертиза волос бывшего грузинского президента, которого содержат в заключении, показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.
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Дата публикации
Просмотры
1365
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