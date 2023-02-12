В Грузии продолжают пытки над эксперезидентом

Грузия продолжает публично убивать и пытать экспрезидента Грузии, украинского гражданина, Михеила Саакашвили.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter .

По его словам, это полностью обнуляет перспективы Грузии.

"Неужели российский (советский 2.0) лагерь так привлекает? Важно сделать «убийственный подарок» Путину, который все равно проиграет? Иметь ли репутацию страны, затерзавшей своего президента?", — написал Подоляк.

продолжает убивать экс-президента Саакашвили. Безусловно, это обнуляет перспективы Грузии.

Неужели русский (советский 2.0) лагерь так привлекает? Важно ли сделать «убийственный подарок» Путину, который все равно проиграет? Или иметь репутацию затерзавшей своего президента страны? — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) 12 February 2023

Суд на Саакашвили

суд Грузии заочно признал виновным Саакашвили в "злоупотреблении служебными полномочиями" и вынес приговор в виде трех лет заключения. В 2018 годузаочно признал виновным Саакашвили в "злоупотреблении служебными полномочиями" и вынес приговор в виде трех лет заключения.

экспрезидент Грузии был отравлен, и сегодня его медленно убивают. Президент Украины подчеркнул, чтобыл отравлен, и сегодня его медленно убивают.

Михеила Саакашвилла и. В Варшаве заявили, что готовы принять на лечение бывшего президента Грузии

В то же время экспертиза волос бывшего грузинского президента, которого содержат в заключении, показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути. экспертиза волос бывшего грузинского президента, которого содержат в заключении, показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути.

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