"Это полный отморозок": эксперт объяснил, зачем Путин назначил Суровикина руководить армией РФ в Украине

Новоназначенный командующий российской группировкой Сергей Суровикин является одним из немногих командиров, который готов к каким-либо жертвам и не думает о последствиях.

Об этом сообщил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью OBOZREVATEL.

Эксперт рассказал, что в 1991 году в Москве Суровин, находясь в звании капитана, командира батальона гвардейской таманской дивизии, направил свои бронеавто на мирных граждан. Тогда после пяти месяцев в тюрьме он вышел на свободу, избежав наказания.

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"Он готов к каким-либо жертвам и не думает о последствиях. Это человек, который не остановится ни перед чем. Если ему прикажут, он может убить весь мир. Генерал Суровикин – это попытка Путина преодолеть раскол между ним и армией. Это человек, которой Путин доверяет абсолютно, возможно, единственному в вооруженных силах", — отметил Яковенко.

Он пояснил также, что у России сейчас наблюдается некоторый конфликт между Путиным, Министерством обороны РФ и Генштабом. В частности, именно их обвиняют в бегстве российских оккупантов из ряда регионов Украины после контрнаступления ВСУ и других ошибках, произошедших во время проведения мобилизации, объявленной Путиным.

"Он натравил на минобороны и генштаб, на генерала Герасимова и Шойгу, своих двух шавок – Кадырова и Пригожина. Он пытается назначить ответственным за военные неудачи генералитет, прежде всего генштаб, косвенно и Шойгу. И, конечно, военным это не нравится. Ответом было выдвижение. генерала Суровикина. Это полный отморозок, готовый выполнить любой приказ", — добавил Яковенко.

Напомним, генерала Сергея Суровикина Министерство обороны РФ назначило командующим объединенной группировкой войск в Украине 8 октября.

Между тем, военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что за массированными ударами по Украине 10 октября стоит группа российских террористов в составе председателя Чечни Рамзана Кадырова, новоназначенного командующего "спецоперацией" Сергея Суровикина и руководителя ЧИК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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